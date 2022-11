Sie sind die Organisatoren des lebendigen Adventskalenders: Tierärztin Heike Müller (links) und Doris Gallert. Foto: Maik Freitag up-down up-down Vorweihnachtliche Stimmung Gadebuscherinnen laden zum lebendigen Adventskalender Von Maik Freitag | 23.11.2022, 15:31 Uhr

Der lebendige Adventskalender soll in der Stadt Gadebusch nach drei Jahren wieder für stimmungsvolle Abende in der Vorweihnachtszeit sorgen. An 29 Terminen in der Stadt wird die Gemeinschaft gefördert.