Auch die Voltigiergruppe von Elke Gebel stellt sich am 1. Mai gerne vor. Foto: Maik Freitag up-down up-down Reitturnier für den Nachwuchs Trainingstag unter Turnierbedingungen am 1. Mai Von Maik Freitag | 28.04.2023, 16:09 Uhr

Der Gadebuscher Reit- und Fahrverein lädt auch in diesem Jahr wieder zu seinen seit Jahrzehnten veranstalteten Reitturnier am 1. Mai auf die Reitsportanlage an der Rehnaer Straße ein. Der Trainingstag findet unter Turnierbedingungen statt.