Das Grevesmühlener Voltigierteam Kreihnsdörp zeigte, wie hier mit Selina Förster, ihr Können. Foto: Maik Freitag up-down up-down Springspektakel in Gadebusch Reit- und Fahrverein eröffnet Saison mit Trainingstag Von Maik Freitag | 02.05.2023, 11:38 Uhr

Der Gadebuscher Reit- und Fahrverein ist offiziell in die Freiluftsaison gestartet. Bei einem Trainingstag unter Wettbewerbsbedingungen starteten 95 Pferd-Reiter-Paare in den Parcours. Mehrere hundert Besucher genossen den Tag an der Rehnaer Straße.