Nach seinem Tor zum 3:0 wurde Max Jenning unter Applause für seine Leistung ausgewechselt. FOTO: Maik Freitag Fußball-Landesklasse TSG-Fußballer lassen Eldena keinerlei Chance Von Maik Freitag | 08.05.2022, 16:46 Uhr

Die Gadebuscher Landesklasse-Fußballer haben am Sonntag dem Gast aus Eldena keine Chance gelassen und das Spiel mit 5:0 gewonnen. Gleich dreimal trug sich dabei Stürmer Christian Lierow in die Torschützenliste ein. Den Eldenaern gelang vor allem in Hälfte zwei nichts mehr. Sie schossen nicht ein einziges Mal auf das Tor und hatten am Ende Glück, nicht noch deutlich höher verloren zu haben.