Die Einsatzkräfte der Freiwillige Feuerwehr Gadebusch sorgten für eine gefahrlose Befahrbarkeit der Straße. Foto: Maik Freitag

Unfall und Bauschutt auf Schweriner Straße

Gadebuscher Feuerwehr musste in der Nacht zweimal ausrücken

Von Maik Freitag | 07.12.2022, 22:18 Uhr

Die Freiwillige Feuerwehr Gadebusch musste am Mittwochabend ausrücken, als das Ordnungsamt ein Problem auf der Straße aus der Stadt in Richtung Schwerin meldete. Am Morgen wurden sie wegen eines Unfalls alarmiert.