Mit Bildergalerie Hunderte Zuschauer säumen bei Ernteumzug in Gadebusch die Straßen Von Maik Freitag | 16.09.2023, 19:10 Uhr Die Erntekrone wurde in Neu Steinbeck gefertigt und in Gadebusch vorgestellt. Foto: Maik Freitag up-down up-down

So groß und lang war der Umzug zum Erntedankfest in Gadebusch schon lange nicht mehr. 28 verschiedene Bilder zählte Organisator Jörg Haase, der anschließend auf die Kleinsportanlage in der Amtsstraße zum Familien- und Kinderfest einlud.