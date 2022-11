In der Alten Stellmacherei stellte Martine Lestrat ihre beiden Bücher vor. Foto: Maik Freitag up-down up-down Buchlesungen in Gadebusch Von Frankreich über Sibirien nach Gadebusch Von Maik Freitag | 06.11.2022, 15:53 Uhr

An neuer Lektüre mangelt es in Gadebusch nicht. Wer im Gadebuscher Bücherladen von Kerstin Schnürl in den letzten 25 Jahren nicht fündig wurde, bekam am Sonnabend neue Ideen. Ähnlich war das auch in der Museumsanlage, wo der Kulturbund zu einer Lesung einlud.