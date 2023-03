Sie schuften monatelang für einen selbst finanzierten Abschlussball: Anton Bowe, Angelina Hoffmann und Felix Oldenburg. Foto: Maik Freitag up-down up-down Gadebuscher Gymnasiasten feiern Schuften für die große Sause nach dem Abitur Von Maik Freitag | 09.03.2023, 14:32 Uhr

Die derzeit 65 Gadebuscher Gymnasiasten werden am 7. Juli ihre Zeugnisse in den Händen halten. Nach der Zeremonie geht es zum großen Abiball in den Gadebuscher Kreml. Um den zu finanzieren, schuften einige von ihnen wochenlang.