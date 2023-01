Aufgrund des Wetters hatte die Feuerwehr in Gadebusch beim Tannenbaumverbrennen stundenlang zu tun. Nur nach und nach kamen Bäume auf den Haufen. Foto: Maik Freitag up-down up-down Gadebusch und Roggendorf Feuerwehren verbrennen Tannenbäume – auch bei Dauerregen Von Maik Freitag | 15.01.2023, 15:42 Uhr

Während das Tannenbaumverbrennen in Renzow, Dragun und Pokrent ausfiel, wurde in Gadebusch und Roggendorf trotzdem gefeiert. Einzelne Kameraden hatten dafür vorab fleißig in der Küche gestanden.