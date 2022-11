Am Volkstrauertag in Rehna nahmen knapp 40 Gäste teil. Einen Kranz legten unter anderem der Rehnaer Wehrführer Henry Wanzenberg (r.) und sein Stellvertreter Thomas Görze nieder. Foto: Michael Schmidt up-down up-down Mit Video Gadebusch und Rehna erinnern an Opfer der Kriege und des Terrors Von Michael Schmidt | 13.11.2022, 13:54 Uhr

Am Volkstrauertag hat es auch im Landkreis Nordwestmecklenburg mehrere Gedenkveranstaltungen gegeben. So auch in Rehna und Gadebusch, wo Kränze und Blumen niedergelegt wurden.