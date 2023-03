Am Weltwassertag starteten Arne Schlien, Sonja Weise, Ina Latendorf, Felix Baumert und Thomas Konieczny (v.l.n.r.) eine Müllsammelaktion am Gadebuscher Burgsee. Foto: Michael Schmidt up-down up-down Gadebusch Umweltaktion am Burgsee anlässlich des Weltwassertages Von Michael Schmidt | 22.03.2023, 11:23 Uhr

In zahlreichen Orten hat es am Weltwassertag Aktionen gegeben, um auf die Bedeutung einer lebenswichtigen Ressource aufmerksam zu machen. Auch in Gadebusch, wo am Mittwoch Müll am Burgsee gesammelt wurde.