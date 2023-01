Über den Dächern von Gadebusch zeigt die Kirchturmuhr mittags um 12 Uhr weiterhin zwei falsche Zeiten an. Foto: Michael Schmidt up-down up-down Uhr zeigt zwei falsche Zeiten Gadebusch tickt anders und will Probleme mit Kirchturmuhr beheben Von Michael Schmidt | 31.01.2023, 16:44 Uhr

Die Kirchturmuhr in Gadebusch gibt Einheimischen und Gästen weiter Rätsel auf. Denn an der Süd- und Westseite herrschen unterschiedliche Zeiten. Doch das soll sich in Zukunft ändern.