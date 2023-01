Vor dem Gadebuscher Rathaus wurde vor wenigen Tagen dieser LED-Strahler gefunden. Fundobjekte wie diese sollen künftig auch auf der Internetseite des Amtes Gadebusch aufgelistet werden, kündigte Carina Rachow an. Foto: Michael Schmidt up-down up-down Kostenfreies Angebot im Internet Amt Gadebusch stellt Schätze des Fundbüros künftig online Von Michael Schmidt | 12.01.2023, 13:38 Uhr

Mit einem kostenfreien Angebot will das Amt Gadebusch den Service für Bürger erweitern. So sollen Fundgegenstände in Zukunft online aufgelistet werden. Auch andere Kommunen nutzen das Internet für entsprechende Register.