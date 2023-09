In Gadebusch ist auch ein zweiter Spaziergang für Senioren durch die Altstadt ein Erfolg geworden. Knapp 20 Interessierte nahmen daran teil und konnten in die Geschichte dieser fast 800 Jahre alten Stadt eintauchen.

Karl-Albert Schmidt-Sibeth und Klaus Ortmann führten die Teilnehmer durch Gadebusch

Höhepunkt der Infotour war die Besichtigung der einstigen Schmiede Wendland in der Johann-Stelling-Straße. Dort erfuhren die Gäste mehr über dieses Handwerk, Maschinen und Werkzeuge. „Die Schmiede befindet sich auch heute noch in einem Zustand, als ob Fritz Wendland dort erst gestern noch das Eisen aus dem Feuer geholt hätte“, sagte die Vorsitzende des Seniorenbeirates Elli Brusch. Viele Gadebuscher hätten schon öfter den Wunsch geäußert, sich diese Schmiede anzuschauen. Nun machte der jetzige Eigentümer die Besichtigung möglich.

Er kennt sich in Gadebusch bestens aus und erzählte den Teilnehmern des Spaziergangs auch so manche Anekdote: Klaus Ortmann. Foto: Manfred Seibke

Ausgangspunkt des Spaziergangs war die Jarmstorfer Straße. Von dort aus führte die Tour durch die Johann-Stelling-Straße über den Parkplatz Lübsche Straße bis hin zur Museumsanlage. Dort gab es zum Abschluss des Spaziergangs Kaffee und Kuchen.

Ein dritter Spaziergang soll im Frühjahr 2025 folgen

Dass der Spaziergang abermals ein Erfolg wurde, lag auch an Karl-Albert Schmidt-Sibeth und Klaus Ortmann. Sie führten die Teilnehmer durch die Altstadt und gaben ihnen einen Einblick in deren wechselvolle Geschichte. Weitere Infos gab es vom ehemaligen Schmied Wilhelm Dirks. Darüber hinaus hatte im Vorfeld des Spaziergangs für Senioren Hans-Jürgen Baumann Wissenswertes über die Münzstadt zusammengetragen.

Im Frühjahr kommenden Jahres soll es nach Angaben des Seniorenbeirates eine dritte Veranstaltung dieser Art geben. Dann führt die Tour unter anderem in die Schweriner Straße. „Viele Kindheitserinnerungen könnten dann erneut wachgerufen werden. Außerdem ist es wichtig, die historische Entwicklung dieser Stadt auch aus der heutigen Perspektive zu betrachten“, so Elli Brusch.

Seniorentag am 4. Oktober im Saal der Gadebuscher Feuerwehr

Bereits am 4. Oktober dieses Jahres findet in Gadebusch der Seniorentag statt. Beginn wird um 14 Uhr im Saal der Gadebuscher Feuerwehr sein. Anmeldungen dafür sind nach Angaben des Seniorenbeirates in der Buchhandlung Schnürl & Müller sowie in der Stadtbibliothek möglich.