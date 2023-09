Es wird der letzte Historische Stadtrundgang sein, den der Förderverein Renaissanceschloss und Museum Gadebusch in diesem Jahr organisiert. Bei dem vierstündigen Rundgang sollen aber wie gewohnt Münzmeister Jungelingk, Ackerbürgerin Anna von der Weterings oder auch der schwedische Feldherr Magnus Stenbock ihre Geschichte erzählen.

Insgesamt zehn Stationen besuchen die Teilnehmer während der Tour. An acht Stationen wird Kulinarisches angeboten. Zum Abschluss erwartet die Besucher ein Fingerfood-Buffet im Schloss.

Letzter Rundgang ist am 22. September

Der Rundgang startet am Freitag, 22. September, um 17 Uhr bei der Münzschläger-Bronzeskulptur zwischen Rathaus und Kirche. Karten können im Vorverkauf in der Buchhandlung Müller und Schnürl in Gadebusch für 58 Euro pro Person erworben werden.

Den Historische Stadtrundgang hatte der Förderverein Renaissanceschloss und Museum Gadebusch im vergangenen Jahr als Nachfolger des einstigen Kulinarischen Stadtrundgangs ins Leben gerufen. Zur Premiere im Juni waren alle 40 Karten ausverkauft.