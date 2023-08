Ein Picknick-Konzert mit aktuellen Hits und Oldies wird es am Sonntag, 20. August, in Gadebusch geben. Zu Gast wird mit Christian Matthies der Sänger der Band Revoc sein. Er gibt ein Solokonzert.

Christian Matthies spielt in Gadebusch „Komet“ von Apache 207 und Udo Lindenberg

Einlass zu diesem Picknick-Konzert ist am Sonntag um 14 Uhr. Gegen 15 Uhr beginnt die eigentliche Veranstaltung. Das kündigte Bringfriede Weidemann vom Förderverein Renaissanceschloss und Museum Gadebusch an. Nach ihren Angaben wird es das inzwischen 5. Picknick-Konzert auf dem Schlossberg sein.

Für Christian Matthies wiederum ist es eine Premiere: Zum ersten Mal gibt der Gitarrist und Sänger ein Solokonzert auf dem Schlossberg in Gadebusch. Hier wird er auch Deutschlands größten Nummer-eins-Hit singen: „Komet“ von Apache 207 und Udo Lindenberg. „Dieses Lied ist einfach der Renner“, sagt Christian Matthies. 18 Wochen lang lag die Single auf Platz eins.

Besucher des Picknickkonzertes können sich auch eigene Songs wünschen

Die Gäste des Picknick-Konzertes in Gadebusch können sich aber auch eigene Songs wünschen, die Christian Matthies auf dem Schlossberg spielen soll. Karten für das Solokonzert gibt es an der Tageskasse sowie im Vorverkauf in der Buchhandlung Schnürl und Müller.

Matthies, der in Boltenhagen lebt, gehört seit Jahren zur Band Revoc. Zu deren Repertoire gehören Lieder von CCR über Keimzeit bis hin zu Sportfreunde Stiller und AnnenMayKantereit.