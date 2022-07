Mit einer Schiebermütze auf dem Kopf zeigt der Gadebuscher René Kaspritzki seinen Opel aus dem Jahr 1933. FOTO: Maik Freitag up-down up-down Oldtimertreffen Gadebusch René Kaspritzki erscheint mit Schiebermütze und 1933-er Opel Von Maik Freitag | 17.07.2022, 14:38 Uhr

Perfektes Wetter hat in Gadebusch das Oldtimertreffen an der alten Museumsanlage zu einem echten Magneten für Liebhaber alter Fahrzeuge gemacht. Kein einziger Platz blieb auf dem kleinen Parkplatz in der Amtsstraße frei.