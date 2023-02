In der Stadtbibliothek Gadebusch können sich Leser und Nutzer ab sofort wieder Sämereien ausleihen. Das Angebot nutzt auch die 16-jährige Emely Ziemens, die Tipps von Martina Torner erhält. Foto: Michael Schmidt up-down up-down Nach Premieren-Erfolg 2022 Gadebusch öffnet wieder die Saatgutbibliothek Von Michael Schmidt | 14.02.2023, 16:43 Uhr

Gute Nachricht für Hobbygärtner. Sie können sich ab sofort wieder Saatgut in der Bibliothek in Gadebusch ausleihen und in einigen Monaten die Ernte einfahren.