Auch dieser Baum nahe der B208 bei Gadebusch soll gefällt werden. Die Arbeiten soll eine Fachfirma übernehmen. Foto: Michael Schmidt up-down up-down Verkehrssicherungspflicht Gadebusch lässt 20 Bäume an der B208 fällen Von Michael Schmidt | 09.01.2023, 15:09 Uhr

Buchen, Eschen und Ulmen sollen an der B 208 bei Gadebusch aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht gefällt und zu Brennholz verarbeitet werden. Die Nachfrage an Holz ist derweil weiter hoch und lockt auch Betrüger an.