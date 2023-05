Beim Kinderfest in Gadebusch wird auch Clownin Babette Erdmann dabei sein und Luftballon-Tiere kreieren. Foto: Michael Schmidt up-down up-down Spiel, Spaß und Leckereien In Gadebusch steigt ein Kinderfest in der Altstadt Von Michael Schmidt | 31.05.2023, 13:43 Uhr

Erstmals seit der Corona-Pause gibt es in Gadebusch wieder ein Fest für Kinder. Dafür wird sich die Altstadt in eine Spielstraße verwandeln, damit am Sonnabend, 3. Juni 2023, die Kleinen groß feiern können.