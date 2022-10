Die Schauspieler Jörg Schade und Judith Guntermann waren in dem Musiktheaterstück „Käpt‘n Kruso Furioso!“ als Herr Kruse und Frau Freitag zu erleben. Foto: Michael Schmidt up-down up-down Mit Video und Fotogalerie Jörg Schade und Judith Guntermann begeistern Kinder in Gadebusch Von Michael Schmidt | 27.10.2022, 15:07 Uhr

Die Schauspieler Jörg Schade und Judith Guntermann haben Kinder in Gadebusch mit auf eine Reise in die Welt der Musik genommen. An ihrer Seite hatten sie in dem Stück „Käpt‘n Kruso Furioso!“ Musiker der Radiophilharmonie.