Eine Stunde lang schlängelte sich der genehmigte Protestzug durch Gadebusch. Die Polizei sprach von einem friedlichen Verlauf. Foto: Michael Schmidt up-down up-down Mit Bildergalerie von Demo Hunderte protestieren gegen geplante Flüchtlingsunterkunft in Gadebusch Von Michael Schmidt | 26.02.2023, 16:00 Uhr

Mit einem Hupkonzert protestierten die Menschen gegen die geplante Asylunterkunft in Gadebusch und gegen ein Containerdorf für Flüchtlinge, das in Upahl entstehen soll. So waren auch Einwohner aus dem Dorf unter den Teilnehmern.