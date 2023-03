Unweit der Burgseebrücke in Gadebusch befand sich Gerhard Schottes Kunstwerk „Die Umarmung“. Wurde die Skulptur vom Sockel gestoßen und gestohlen? Foto: Michael Schmidt up-down up-down Kunst-Diebstahl in Gadebusch? Gerhard Schottes Skulptur „Umarmung“ ist spurlos verschwunden Von Michael Schmidt | 26.03.2023, 13:14 Uhr

Kommt Kunst-Klau in MV in Mode? Nachdem Anfang Januar in Rostock eine Statue des Rammstein-Sängers Lindemann verschwunden ist, wurde nun offenbar ein Kunstwerk in Gadebusch gestohlen. Das ist nicht das erste Mal.