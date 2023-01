Wärmende Sonnenstrahlen gab es am Neujahrstag auch in Gadebusch. Dieses Foto entstand am Burgsee. Foto: Michael Schmidt up-down up-down Rekordverdächtig mild Sonnenreicher Jahresauftakt in Gadebusch bei 14 Grad Von Michael Schmidt | 01.01.2023, 13:50 Uhr

Frühlingshaft mild ist es am Neujahrstag in vielen Orten des Landes gewesen. So auch in Gadebusch, wo die Temperatur auf bis zu 14 Grad kletterte.