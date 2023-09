Freiwillige Helfer gesucht! In Gadebusch wird es am Sonnabend, 30. September, einen weiteren Arbeitseinsatz auf dem Schlossberg geben. Die Aktion des Fördervereins beginnt um 9 Uhr und wird voraussichtlich gegen 12 Uhr enden. Dann können sich die Helfer nach getaner Arbeit bei einem gemeinsamen Mittagessen stärken.

Freiwillige Helfer sollten am Sonnabend um 9 Uhr auf dem Schlossberg sein

Dieses Mal soll es im und am Schloss Reinigungsarbeiten geben. Das kündigte die Vorsitzende des Fördervereins Renaissanceschloss und Museum Gadebusch, Bringfriede Weidemann, an. „Es wäre schön, wenn die freiwilligen Helfer Wischeimer und Putzlappen mit zu dem Arbeitseinsatz bringen könnten“, sagte die Vereinsvorsitzende.

Bereits im April dieses Jahres hatte es auf dem Schlossberg in Gadebusch einen Arbeitseinsatz gegeben. Damals standen unter anderem Malerarbeiten in der Aula, das Aufräumen und Fegen des Schlosses und das Schließen von Fußbodenöffnungen an.