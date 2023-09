An der Gadebuscher Waldbühne wird es am kommenden Montag ein Oktoberfeuer geben. Dazu laden der Förderverein der Feuerwehr und die Schützengilde von 1583 ein. Die Veranstaltung beginnt am 2. Oktober um 17 Uhr zunächst mit einem Fackel- und Laternenumzug durch die Stadt. Start ist an der Kita am Burgsee.

Lagerfeuer und Musik an der Waldbühne

Von 18 Uhr an ist dann ein gemütliches Beisammen bei Lagerfeuer und Musik an der Waldbühne geplant. Außerdem wird es Getränke, Bratwurst und Erbsensuppe geben. „Die Veranstaltung soll auch dazu dienen, die Waldbühne zu neuem Leben zu erwecken“, sagt Sebastian Otto von der Freiwilligen Feuerwehr. Er hofft auf zahlreiche Besucher.

An dem Oktoberfeuer an der Waldbühne wollen auch Musiker des Ersten Deutschen Schrottorchesters teilnehmen und für musikalischen Schwung sorgen.