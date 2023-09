Eine Woche nach den Erntefesten in Carlow, Paetrow und Wedendorfersee ist am Sonnabend, 16. September, die Stadt Gadebusch an der Reihe. Von 10 bis 16 Uhr lädt die Münzstadt zum Herbstmarkt mit Erntedankfest an der Museumsanlage ein.

Herbstmarkt in Gadebusch bietet zahlreiche Aktionen für Kinder

Neben dem bunten Markttreiben wird es eine Vielzahl an Mal- und Bastelangeboten für Kinder geben sowie ein Tiergatter und die beliebte Strohhüpfburg. Darüber hinaus können die Kleinen in der Zeit von 11 bis 16 Uhr bei einem Parcours und diversen Sportstationen in der Sporthalle der Heinrich-Heine-Grundschule zeigen, was sie können.

Unterstützt wird dies durch Norman Buchfink, dem Organisator der Kindersportgruppe „Kleine Banditen“. „Clownette Babette sorgt zudem mit ihren lustigen Ballon-Tieren und dem Mitmach-Zirkus für reichlich gute Laune auf dem Festplatz in der Amtsstraße“, so Gadebuchs Kulturmanagerin Julia Meyer.

Wie schon im vergangenen Jahr wird Clownette Babette beim Herbstmarkt mit von der Partie sein.

Mindestens 25 Wagen werden am Festumzug in Gadebusch zu sehen sein

Zu einem Blickfang dürfte ein großer Festumzug mit geschmückten Erntewagen, diversen Landmaschinen und Oldtimern werden. An dem Festumzug nehmen zudem Tanzgruppen, das Gadebuscher Schrottorchester, das Blasorchester des Pegasus-Vereins sowie weitere Vereine wie beispielsweise der Schlossverein teil. Dessen Mitglieder werden sich wie schon im vergangenen Jahr zum Teil in historischen Kostümen präsentieren.

„Es werden am Sonnabend mindestens 25 Wagen bei diesem Festumzug zu sehen sein. Auch Kurzentschlossene können daran noch teilnehmen. Sie sollten sich um 9.30 Uhr an der Gadebuscher Feuerwehr in der Agnes-Karll-Straße einfinden“, sagt Koordinator Jörg Haase.

Start des Festumzuges wird am Sonnabend um 10 Uhr sein. Von der Feuerwehr führt die Strecke durch die Rudolf-Breitscheid-Straße, Erich-Weinert-Straße, Roggendorfer Chaussee bis zum Markt. Von dort geht es weiter bis zum Sportplatz in der Amtsstraße, wo das Erntedankfest mit dem feierlichen Aufhängen der Erntekrone und der Begrüßung des Bürgermeisters Arne Schlien beginnt.

Erntedankgottesdienst sowie Musik und Tanz auf der Festbühne

Gegen 11 Uhr startet ein Erntedankgottesdienst mit Pastor Christian Schnepf, begleitet vom Posaunenchor der Kirche unter der Leitung von Kantorin Annette Burmeister. Auf der Festbühne erwartet die Besucher im Anschluss bis 16 Uhr ein abwechslungsreiches kulturelles Programm mit viel Musik und Tanz.

Mit dabei sind nach Angaben von Kulturmanagerin Julia Meyer unter anderem die „Kita am Burgsee“ sowie die Awo-Kita „Pippi Langstrumpf“, die Akkordeon-Spielgruppe „Tastenmäuse“, die Ballettschule „Tanzerei Rehna“, die Line Dance Gruppe „De Deelenstamper ut Meckelnbörg“ sowie die Tanzgruppen des Kinder- und Jugendtreffs „FreiRaum“.