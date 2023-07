Ob Sportwagen, Feuerwehrauto oder Traktor – beim Oldtimertreffen in Gadebusch gibt es zahlreiche Fahrzeuge zu bestaunen. Archivfoto: Michael Schmidt up-down up-down Einblick in die Automobilgeschichte Dutzende Oldtimer-Fans knattern am Sonntag nach Gadebusch und | 18.07.2023, 16:13 Uhr Von Leonie Korff Michael Schmidt | 18.07.2023, 16:13 Uhr

Fans von Oldtimern können am Sonntag, 23. Juli, in Gadebusch auf ihre Kosten kommen. Zum zehnten Mal wird es ein Oldtimertreffen in der Amtsstraße geben.