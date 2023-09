Veranstaltungstipp im Gymnasium Gadebusch: Zwölftklässler veranstalten Konzert, Poetry-Slams und Kunst-Auktion Von Anna Sophie Runge | 29.09.2023, 13:24 Uhr Auch für Kunstfans hat die Veranstaltung einiges zu bieten. So wird es unter anderem eine Kunst-Auktion geben. Symbolfoto: Holger Glaner up-down up-down

Unter dem Motto „Was war, was ist und alles, was noch kommen wird“ wird es am Freitag, 20. Oktober einen abwechslungsreichen Abend im Gymnasium Gadebusch geben. Die Tickets dafür werden am 4. und 6. Oktober in der Eingangshalle der Schule verkauft.