Die Gadebuscher Band Alles Karo eröffnete im vergangenen Jahr die musikalische Reihe beim Münzfest. Archivfoto: Maik Freitag Programm-Überblick So schön wird das Gadebuscher Münzfest 2023 Von Sarah Heider | 20.06.2023, 16:12 Uhr

Das erste Juli-Wochenende wird in Gadebusch gleich dreifach gefeiert: Denn das Münzfest, der 25. Landesschützentag und die Eröffnung des Sportplatzes Friedrich-Ludwig-Jahn stehen an. Was alles auf dem Programm steht.