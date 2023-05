Mitarbeiter des Gadebuscher Bauhofs bei Wegearbeiten am Burgsee. Foto: Michael Schmidt up-down up-down Nach Beschwerden Bauhof bessert Wege am Burgsee Gadebusch aus Von Michael Schmidt | 16.05.2023, 16:01 Uhr

Der Burgsee in Gadebusch zählt mit zu den touristischen Perlen in der Region. Doch nicht immer konnten Spaziergänger ihre Ziele am Burgsee und im Stadtwald trockenen Fußes erreichen. Eine Lösung ist in Sicht.