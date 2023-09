Premiere in Gadebusch Autorin Manila Klafack und ein prominenter Pirat entern Stadtbibliothek Von Michael Schmidt | 25.09.2023, 15:38 Uhr Ende August erschien Manila Klafacks Piraten-Roman „Die Sehnsucht nach dem Meer“. Am 28. September wird sie daraus erstmals in der Stadtbibliothek Gadebusch lesen. An ihrer Seite wird ein prominenter Gast sein. Foto: Michael Schmidt up-down up-down

In die Welt der Seefahrt und der Liebe können Romantiker in Gadebusch eintauchen. Manila Klafack liest aus ihrem Erstlingswerk und wird einen prominenten Gast an ihrer Seite haben. Dieser kennt sich mit Piraterie bestens aus und trotzte so manchen Sturm.