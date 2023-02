Knapp 30 Fahrzeuge nahmen an dem Autokorso gegen die geplante Flüchtlingsunterkunft in Gadebusch teil. Foto: Holger Glaner up-down up-down Mit Video vom Protest Nach Autokorso in Gadebusch: Weitere Demos gegen Flüchtlingsunterkunft geplant Von Holger Glaner | 19.02.2023, 14:51 Uhr | Update vor 2 Std.

Bis zu 150 Asylbewerber sollen in der Gemeinschaftsunterkunft in Gadebusch unterkommen. Gegen die Pläne regt sich weiter Widerstand. Ein Demonstrationszug fuhr am Sonntag durch die Münzstadt und soll nur der Auftakt gewesen sein.