Natur, Spaß und Gemeinschaft: Einmal die Woche soll die Pfadfindergruppenstunde mit Gemeindepädagoge Andreas Deh in der Stellmacherei in Gadebusch stattfinden. Für Kinder und Jugendliche Andreas Deh gründet eine Pfadfindergruppe in Gadebusch Von Sarah Heider | 17.10.2022, 18:15 Uhr

Zwölf Jahre war Andreas Deh in der Pfadfindergruppe in Lübeck aktiv. Nun möchte der neue Gemeindepädagoge in Gadebusch ein neues Angebot schaffen – und hat dafür schon mehrere Ideen.