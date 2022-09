Stadtführer Gerhard Schotte bietet den Besuchern am Tag des Denkmals eine Führung durch die Gadebuscher Stadtkirche an. Foto: Holger Glaner up-down up-down Stadtkirche und Schloss Gadebusch Führungen zum Tag des offenen Denkmals 2022 Von Sarah Heider | 02.09.2022, 16:47 Uhr

Am 11. September öffnen die Denkmäler in der Region ihre Türen für Besucher. Auch in Gadebusch können Bauten besichtigt werden.