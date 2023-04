Die Grünschnittannahme in Rehna hat genauso geöffnet wie in Gadebusch beim Bauhof. Foto: Maik Freitag up-down up-down Aktion Frühjahrsputz in Gadebusch und Umgebung Von Maik Freitag | 12.04.2023, 14:10 Uhr

Nachdem die ersten Gemeinden ihre Dörfer in der Region bereits von den Winterresten befreit haben, folgen am kommenden Sonnabend, 15. April, weitere. In den Gemeinden Gadebusch, Mühlen Eichsen und Veelböken sind die Einwohner zur Pflege aufgerufen.