Die Fußballer der Nord-Ostsee-Auswahl und der TSG Gadebusch spielten zur Sportpark-Eröffnung in Gadebusch gegeneinander. Foto: Maik Freitag up-down up-down Mit Bildergalerie Hunderte Besucher feiern neuen Sportpark in Gadebusch Von Maik Freitag | 01.07.2023, 13:49 Uhr

Der Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in Gadebusch ist eröffnet. Die B-Junioren der TSG Gadebusch weihten das Grün mit einem Spiel gegen den Rehnaer SV ein. Am Nachmittag folgte die Herrenmannschaft gegen Ex-Hansa-Profi Marcel Schied und Co.