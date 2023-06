Sackhüpfen gehörte bei der Spielplatzeröffnung in Groß Salitz zum Programm. Foto: Maik Freitag up-down up-down Veranstaltungstipp Team Swantje sorgt für Kinderfest-Premiere in Krembz Von Maik Freitag | 15.06.2023, 10:41 Uhr

In Krembz startet am Sonnabend, 17. Juni, erstmals ein Kinderfest. Verantwortlich dafür ist ein Team an Helfern. Das startete zudem einen Internet-Spendenaufruf. Binnen weniger Minuten war die eingestellte Liste abgehakt.