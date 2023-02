Mit jeder Mengte Hilfsgüter in Gambia angekommen: Jutta Tiesen (l.) und Angelika Schermesser (r.). Foto: Maik Freitag up-down up-down Projekt „Nebenan in Afrika“ Erneuter Besuch in Gambia: Frauen aus Gadebusch bauten Kita mit auf Von Maik Freitag | 23.02.2023, 17:28 Uhr

Seit Jahren unterstützt die Awo das Projekt „Nebenan in Afrika“, so auch Jutta Tiesen und Angelika Schermesser. Nach drei Jahren waren sie nun wieder in Gambia und starteten dabei auch ein neues Hilfsprojekt.