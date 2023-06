Wer einen Termin in der Führerscheinstelle des Landkreises Nordwestmecklenburg benötigt, muss derzeit mit einer langen Wartezeit rechnen. Symbolfoto: Michael Schmidt up-down up-down Nach Diebstahl der Fahrerlaubnis Frau aus NWM wartet seit Monaten auf Termin in Führerscheinstelle Von Michael Schmidt | 20.06.2023, 16:42 Uhr

In Nordwestmecklenburg regt sich abermals Kritik an monatelangen Wartezeiten in der Führerscheinstelle. Eine Betroffene schildert ihren Fall und fordert, dass der Landkreis Lösungen im Sinne der Bürger schafft.