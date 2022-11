93 Feuerwehrmänner - und frauen kämpften gegen die Flammen. Foto: Sarah Heider up-down up-down Brand in Drieberg Dorf Einfamilienhaus brennt bis auf Grundmauern herunter Von Sarah Heider | 05.11.2022, 19:11 Uhr

Insgesamt zehn Feuerwehren rückten in der Nacht auf Sonntag zu einem Brand in der Schweriner Straße in Drieberg Dorf aus.