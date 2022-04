Ein nicht alltägliches Bild entsteht, als ein Feuerwehrmann zum Bohrhammer greift, um an den Brandherd zu gelangen. FOTO: Feuerwehr Rehna Vollsperrung der B104 Feuerwehr verhindert Brand im ehemaligen Sparkassen-Gebäude und | 22.04.2022, 11:31 Uhr Von Maik Freitag Michael Schmidt | 22.04.2022, 11:31 Uhr

Große Aufregung in einer kleinen Stadt. In Rehna musste die B 104 am Freitagmorgen für zwei Stunden voll gesperrt werden. Der Grund war ein Feuerwehreinsatz am ehemaligen Sparkassen-Gebäude.