Bei zwei Verkehrsunfällen im Bereich Mühlen Eichsen ist ein Gesamtschaden von schätzungsweise 50.000 Euro entstanden. Zunächst war am Mittwochvormittag ein Auto auf der B208 bei Mühlen Eichsen beim Überholen mit einem abbiegenden Traktor zusammengestoßen. Der Fahrer verlor dabei die Kontrolle über sein E-Auto der Marke Polestar, kam mit dem Wagen von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Zwei Insassen eines Elektroautos auf der B208 leicht verletzt

Nach Angaben der Polizeiinspektion Wismar wurden Fahrer und Beifahrer des E-Autos bei diesem Unfall verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Fahrer und Beifahrer dieses Elektroautos wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Foto: Feuerwehr Mühlen Eichsen Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Neben den Rettungskräften und der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr Mühlen Eichsen im Einsatz. Sie stellte bei der Bergung des Fahrzeuges den Brandschutz sicher.

Nur wenige Stunden später waren die Brandschützer erneut gefordert. Denn am Nachmittag hatte sich in der Grevesmühlener Straße in Mühlen Eichsen ein Auffahrunfall mit drei Autos ereignet. Dabei wurde eine 20-jährige Autofahrerin leicht verletzt und erlitt einen Schock.

Drei Autos wurden bei diesem Auffahrunfall am Abzweig Webelsfelde in Mühlen Eichsen beschädigt. Foto: Feuerwehr Mühlen Eichsen Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes kümmerten sich Mitglieder der Feuerwehr Mühlen Eichsen um die Frau. Darüber hinaus sicherten sie die Einsatzstelle ab und nahmen ausgelaufene Betriebsstoffe auf.

Nach Angaben einer Polizeisprecherin waren zwei der drei Autos nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.