Zwei Personen vermisst Gadebuscher Feuerwehr probt den Ernstfall im Industriegebiet Von Sarah Heider | 17.10.2022, 19:59 Uhr

Auf dem Gelände von Bosch-Service Pawelzik in Gadebusch üben die Kameraden am Montagabend in ihrer Jahresübung die Rettung von Personen.