Brand in Kleingarten-Anlage Feuer in Rehna zerstört Gartenhaus von David Oldenburg Von Michael Schmidt | 11.08.2022, 15:25 Uhr

Wenige Tage nach seiner Wahl zum neuen Kleingartenchef in Rehna ist das Gartenhaus von David Oldenburg in Flammen aufgegangen. Er hatte erst am Wochenende angekündigt, dass für Garten-Kriminalität kein Platz mehr sei.