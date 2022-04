Am Gründonnerstag wurde unter anderem in Mühlen Eichsen ein Osterfeuer entfacht. FOTO: Michael Schmidt Landkreis Nordwestmecklenburg Osterfeuer in Mühlen Eichsen lockt mehr als 200 Besucher an Von Michael Schmidt | 15.04.2022, 10:12 Uhr

In vielen Orten im Landkreis Nordwestmecklenburg sind bereits am Gründonnerstag Osterfeuer entfacht worden. Weitere folgen am Sonnabend.