Seit drei Jahren findet in der kleinen, selbstversorgenden Dorfgemeinschaft Klein Hundorf bei Gadebusch immer zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober ein großer Kunsthandwerksmarkt statt. Im vergangenen Jahr zog die Veranstaltung mehr als 2000 Besucher an. Auch in diesem Jahr ist wieder mit großem Andrang zu rechnen: Mit rund 50 Ständen haben sich mehr Kunsthandwerker angemeldet als je zuvor.

Von 10 bis 18 Uhr können Besucher nicht nur ein vielfältiges Sortiment an Handwerksarbeiten durchstöbern, sondern auch einigen Handwerkern live bei ihrer Arbeit zusehen – so zum Beispiel beim Herstellen von Glasperlen, Drechseln, Schmieden oder Filzen. Kinder können sich außerdem selbst in verschiedenen Handwerken ausprobieren: Vom Schnitzen, Töpfern oder Korbflechten über Löffelausbrennen und Baumscheibengravieren bis zum Herstellen von Bienenwachs-Anhängern und Kräutersalzen.

Besucher können nicht nur das Kunsthandwerk bewundern, sondern auch die Dorfgemeinschaft besser kennenlernen. Foto: Markus Ort

Neben dem Kunsthandwerk erwartet Gäste ein buntes Programm. Für musikalische Unterhaltung sorgen „Ăla cu chitara änd Ză Bänd“ aus Rumänien. Auf dem Rundweg durch das Dorf können die Gäste den Elfen, Feen und anderen Fabelwesen des Elphamé-Fairycircus begegnen, während am Nachmittag der Magier Merlin seine Zauberkünste vorführt. Im Waldkindergarten wird außerdem frischer Apfelsaft gepresst. Wer das Dorf besser kennenlernen möchte, hat dazu bei einer Dorfführung und einer Kräuterwanderung die Gelegenheit.

Die Veranstaltung ist ehrenamtlich organisiert. „Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Stadt Gadebusch, die es uns ermöglicht, unser Kinderprogramm umsonst anzubieten“, sagt Organisatorin Nicole Herrenkind. Für den Auf- und Abbau, Bar- oder Kuchenschichten sowie die Parkplatzeinweisung werden immer freiwillige Helfer gesucht. Wer die Dorfgemeinschaft unterstützen oder schon für das kommende Jahr einen Stand anmelden möchte, kann per Mail an marktleben@klein-hundorf.de Kontakt aufnehmen.