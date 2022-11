Auf große Feiern musste auch der Eichsener Carneval Club in der Corona-Pandemie weitestgehend verzichten. Nun hofft das närrische Volk auf bessere Zeiten. Archivfoto: Holger Glaner up-down up-down Fünfte Jahreszeit Mühlen Eichsen startet am Freitag in die 51. Karnevalssaison Von Michael Schmidt | 10.11.2022, 19:41 Uhr

Der Eichsener Carneval Club will am 11. November 2022 in Mühlen Eichsen wieder das Kommando übernehmen. Um 11.11 Uhr startet er in die fünfte Jahreszeit.