Investition in mehr Sicherheit Feuerwehr Dragun fährt auf moderneres Löschfahrzeug ab Von Michael Schmidt | 15.10.2023, 15:29 Uhr Draguns Bürgermeister Erich Weidemann überreichte die Fahrzeugschlüssel an die Brandschützer Norbert Maas und Martin Weber (r.) Foto: Michael Schmidt

Die Gemeinde Dragun hat rund 120.000 Euro in ein modernes Feuerwehrauto investiert. Die Zeiten, in denen die Brandschützer mit einem mehr als 40 Jahre alten Fahrzeug ausrückten, gehören damit der Vergangenheit an.