Zwei Trecker und 68 Pkw bahnten sich am Sonntagmittag hupend ihren Weg durch Gadebusch in Mecklenburg-Vorpommern. So sollte gegen geplante Flüchtlingsunterkünfte demonstriert werden. Foto: Dirk Fisser up-down up-down Demo in Mecklenburg-Vorpommern Autokorso gegen Flüchtlingsheim in Gadebusch: „Wir machen weiter, bis die Politik auf uns hört“ Von Dirk Fisser | 12.03.2023, 15:50 Uhr | Update vor 48 Min.

Der Protest gegen die mögliche Unterbringung von Flüchtlingen in MV hält auch nach dem Flüchtlingsgipfel in Schwerin an. Etwa 70 Fahrzeuge zogen am Sonntag durch Gadebusch. Und die Organisatoren planen weitere Aktionen.